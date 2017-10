Ce qui est valable également pour un blog...

Ecoutez ce que je ne dis pas, je vous en prie

Ne soyez pas trompé par mon visage parce que je porte mille masques

Et aucun n'est mon vrai moi.

N'en soyez pas trompé, au nom de Dieu, je vous en prie.



Je vous donne l'impression d'être sûr de moi,

Plein de confiance et de tranquillité,

Que je n'ai besoin de personne : Ne me croyez pas.



Sous ce masque, il y a le vrai moi, confus, craintif, isolé.

C'est pour cela que je me crée un masque, pour me cacher,

Pour me protéger du regard qui voit.



Et pourtant ce regard est précisément mon salut.

A condition que je l'accepte, s'il contient de l'amour,

C'est la seule chose qui peut me libérer

Des murs de la prison que j'ai moi-même élevés.



J'ai peur de ne valoir rien, de n'être bon à rien,

Et que vous le verrez et me rejetterez.

Alors, commence la parade des masques.

Je bavarde avec vous,

Je vous dis tout ce qui n'est rien,

Et rien de ce qui m'est tout et qui pleure en moi.



S'il vous plaît, écoutez soigneusement et essayez d'entendre ce que je ne dis pas.

J'ai vraiment envie d'être sincère, vrai, spontané, d'être moi-même.

Mais il faut que vous m'aidiez. Il faut que vous me tendiez la main.



Chaque fois que vous êtes bienveillant, doux et encourageant,

Chaque fois que vous vous efforcez de comprendre si vous vous souciez de moi,

Mon coeur a des ailes, des ailes très faibles, mais enfin des ailes.



Par votre sensibilité, votre sympathie, votre puissance de compréhension

Vous seul pouvez me libérer de l'ombre de mon incertitude,

De ma prison solitaire.

Ce n'est pas facile pour vous,

Car plus vous m'approchez, plus je me défends.



Mais on me dit que l'amour est plus fort que les murs des prisons

C'est en ceci qu'est mon espoir, mon seul espoir.

Essayez, je vous en prie de faire tomber ces murs d'une main ferme

Mais douce, car un enfant est sensible.



Qui suis-je, vous demandez-vous ?

Je suis quelqu'un que vous connaissez très bien.

Car je suis chaque homme, je suis chaque femme que vous rencontrez,

Et je suis aussi VOUS-MEME.



Charles C. Finn

Original ici.