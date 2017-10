Le site des Conférences de Samarie, de la communauté St Jean, a fait peau neuve. Maintenant, il est possible de regarder en streaming toutes les conférences du père Rouvillois que vous pouvez choisir dans la partie droite de la vidéo, en cliquant sur la flèche. Vous retrouverez toujours cet alliage très séduisant entre spiritualité, psychologie et exégèse. Il me semble qu'on a tous quelque chose à y apprendre, elles sont indispensables.

Un exemple avec cette conférence sur la culpabilité, de 2003. Et on pourra écouter avec profit les conférences sur la paternité, le rôle de la femme dans l'Eglise, Israël avec le rabbin Korsia, l'exigence d'être chrétien, et bien d'autres.

Des conférences de haut niveau, que vous pouvez également télécharger pour les voir sans Internet.