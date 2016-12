Ciao l'ami

Le 28 février, en même temps que le pape, Daniel Darc s'en allait. Pour rappel, c'est lui qui a écrit ce petit bijou :

Version live, et toujours un peu déjantée, comme souvent avec lui, ici.

Autre chanson notable "Je me souviens je me rappelle".

"Je me souviens je me rappelle

une croix trop lourde pour moi

Un bois qui pèse et m'écartèle

Pourtant comme j'aimais cette croix"

Ou encore :

"J'irai au paradis parce que c'est en enfer que j'ai passé ma vie."

Ciao Daniel.